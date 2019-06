Bischofsheim an der Rhön 07.06.2019

MTB-Tour um eine Woche verlegt

Die MTB-Tour des WSV Oberweißenbrunn wurde kurzfristig vom Samstag, 22. auf Sonntag, 30. Juni verlegt. Start für die Teilnehmer ist am Sonntag um 9.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Oberweißenbrunn. ...