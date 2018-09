MSCler sind mit dem Saisonabschluss sehr zufrieden

Bei den letzten zwei Läufen zur süddeutschen Meisterschaft im Fahrrad-Trial war der Motorsportclub (MSC) Fränkische Schweiz mit sechs Fahrern am Start. Der gastgebende TV Schmie (Baden-Württemberg) richtete zum ersten Mal eine Doppelveranstaltung aus.

Bei den Schülern der U9 gewann Lina Knauer aus Hiltpoltstein unter zwölf Teilnehmern Gold. Sie war zwar punktgleich mit dem Zweitplatzierten, die erste Runde aber fehlerfrei gefahren. Durch das enge Ergebnis wurde das Niveau der Strecken am zweiten Wettkampftag angehoben. Diesmal landete Knauer auf Rang 6. Der deutsche Vizemeister Noah Lämmlein aus Wüstenstein startete bei den Schülern der U13 und sicherte sich durch seine dynamische Fahrweise in beiden Rennen Silber. Am zweiten Tag trennte ihn nur ein Fehlerpunkt vom Sieger.

Bei den Könnern starteten Luis Knauer, Paul Hopfengärtner und Felix Milke. Knauer (Hiltpoltstein) fuhr zunächst zu Bronze und kletterte dann ganz oben aufs Podest. Hopfengärtner (Thuisbrunn) belegte die Plätze 6 und 3. Milke (Egloffstein) nahm jeweils Rang 6 ein. Julian Lämmlein (Wüstenstein) erreichte bei den Schülern der U11 die Plätze 11 und 9. MK

Ergebnis der süddt. Meisterschaft

Schüler U13: 2. Noah Lämmlein

Schüler U11: 8. Julian Lämmlein Schüler U9: 4. Lina Knauer

Trialmarkt-Cup: 1. Luis Knauer, 3. Paul Hopfengärtner, 4. Felix Milke