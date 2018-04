MSC startet erfolgreich

Einen perfekten Saisonstart legten die 16 Piloten des MSC Knetzgau in Gerolzhofen beim Jugend-Kart-Slalom hin. Die 6-18-jährigen Kinder traten in fünf verschiedenen Altersklassen (AK) an. Miloslav Schwinn (AK1), der jüngste der drei Brüder Schwinn, bestritt sein erstes Turnier in der Unterfranken-Wertung und schaffte trotz vier Strafsekunden für zwei Pylonenfehler mit dem dritten Platz den Sprung auf das Siegerpodest. Direkt hinter ihm holte seine Vereinskollegin Lina Terhar den vierten Platz.

In der AK2 wiederholten die Kart-Teufel dieses Ergebnis. Den dritten Platz holte Valentin Schwinn, dicht gefolgt von Pascal Gebhardt auf dem vierten Platz. In der AK3 legten alle noch eine Schippe drauf: Moritz Terhar erkämpfte sich hier stolz Platz 2. Ivo Schwinn tat es seinen beiden jüngeren Brüdern gleich und belegte Platz 3. Raphael Stoppel (AK4) holte dann den ersten Klassensieg nach Knetzgau. Sein Vereinskollege Nico Schöller folgte ihm trotz Pylonenfehler auf dem zweiten Platz.

Auch Bastian Düring, der altersbedingt die letzte Saison im Jugendkart bestreitet, begann den Saisonstart in der AK5 mit dem ersten Platz. Somit belegten die 16 Kart-Teufel des MSC Knetzgau herausragende 50 Prozent der 18 Podestplätze, denn auch in der Mannschaftswertung belegte MSC Knetzgau Platz 1 und 2. red