MSC erfolgreich beim Heimspiel

Beim ADAC-Stausee-Slalom haben die Fahrer des heimischen Motorsportclubs (MSC) Nordhalben großartige Erfolge erzielt. Am Ende stand Tom Zschammer als bester Gleichmäßigkeitsfahrer und bester Crossfahrer fest. Sportleiter Mario Ströhlein gewann überraschend die Klasse H 12 und fuhr in der Gruppe H den zweiten Platz ein.

Ohne Fehlerpunkte kam Ströhlein mit knapp einer Sekunde vor Arnfried Bätz (AMV Coburg) und Sebastian Schmuck (AC Bamberg) ins Ziel. Er erreichte damit in der Gesamtwertung einen hervorragenden achten Platz mit seinem Audi 50.

Aufgrund einer Operation musste Lokalmatador Michael Wunder (Linabeck) auf den Start verzichten. Der in Geroldsgrün beheimatete und für den MSC Nordhalben startende Tom Zschammer siegte im Sonderlauf für Cross- Fahrzeuge ohne Fehlerpunkte vor Stefan Sell. Der ebenfalls aus Geroldsgrün stammende Sell geht für den MSC Naila an den Start. Mit Jürgen Querfurt kam ein weiterer Nordhalbener Fahrer auf den dritten Platz.

Es war nicht der Tag des großen Favoriten Alexander Hofmann aus Berg. Er räumte diesmal sechs Pylonen ab, musste deshalb 18 Strafsekunden in Kauf nehmen und landete - trotz der zwei schnellsten Runden - nur auf Platz 8. Vor ihm reihte sich noch Lokalmatador Armin Wolf auf Rang 6 ein.

Seinen zweiten Sieg errang an diesem Tag Tom Zschammer im Gleichmäßigkeitslauf. Er siegte vor Günter Hartmann und Martin Pietschmann. Gesamtsieger wurde Michael Götz vom MSC Scheßlitz mit seinem Opel Kadett C. Er ging in der Klasse H 14 an den Start. Zweiter in der Gesamtwertung wurde Thomas Gürtler vom MSC Scheßlitz mit seinem Opel Corsa A GSI vor Sven Seidel vom MSC Wiesau im Citroen Saxo VTS 1,6 16 V.

Als Gruppensieger wurden Michael Götz vom MSC Scheßlitz (Gruppe H), Herbert Hofmann vom AMSC Bindlach (Gruppe FS), Thomas Gürtler vom MSC Scheßlitz (Gruppe F) und Philipp Varlemann vom MSC Pegnitz (Gruppe G) ausgezeichnet. Die zahlreichen Zuschauer kamen bei herrlichem Wetter voll auf ihre Kosten. mw