MS-Gruppe will aus der Isolation führen

Seit einigen Tagen ist das nächste Schaufenster der Aktion "Selbsthilfegruppen gestalten Apothekenschaufenster" von der Selbsthilfegruppe Multiple Sklerose (MS) in der Christophorus-Apotheke in Sand zu besichtigen. Neben Informationen zu der Gruppe gibt es Hinweise auf das nächste Treffen und auf die Ansprechpartnerin.

Die Aktion ist eine Idee der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe am Landratsamt Haßberge (Kos). Ziel ist es, für die eigene Gruppe, aber auch für die Selbsthilfe an sich zu werben. Ganz nach dem Motto "Es gibt immer einen Weg", wie es Rosemarie Pischel, die Leiterin der Selbsthilfegruppe, ausdrückt.

Sie erklärt laut Kos: "Die Diagnose Multiple Sklerose lähmt Betroffene oft in mehrfacher Weise: körperlich, seelisch und sozial. Unsere Gruppe will helfen, sich aus der Isolation zu befreien. Und das mit Verständnis, Informationen und Erfahrungsaustausch, Fröhlichkeit und Lebenslust. Damit Betroffene sich wie in einer Familie vollwertig angenommen, geborgen und unterstützt fühlen." Die Selbsthilfegruppe hat in Sand bereits ihr viertes Schaufenster im Landkreis dekoriert. Die Gruppe will zum einen über die Erkrankung informieren und zum anderen weitere Betroffene im Landkreis Haßberge ansprechen. red