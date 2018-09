MS-Gruppe stellt sich in Eberner Apotheke vor

Zum zweiten Mal beteiligt sich laut einer Mitteilung des Landratsamts die Apotheke am Grauturm in Ebern an der Aktion "Selbsthilfegruppen gestalten Apothekenschaufenster" im Landkreis Haßberge. Seit einigen Tagen präsentiert die Selbsthilfegruppe "Multiple Sklerose in den Haßbergen" in einem der Fenster ihre Arbeit. Neben Informationen zur Erkrankung und zur Gruppe gibt es Hinweise auf das nächste Treffen und auf die Ansprechpartnerin. Außerdem liegt in der Apotheke Informationsmaterial aus.

Die Aktion ist eine Idee der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe am Landratsamt Haßberge (KOS). Ziel ist es, für die eigene Gruppe, aber auch für die Selbsthilfe an sich zu werben. Ganz nach dem Motto "Es gibt immer einen Weg!", wie es Rosemarie Pischel, die Leiterin dieser Selbsthilfegruppe ausdrückt. Nähere Informationen zur Gruppe sind über die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe am Landratsamt Haßberge unter der Rufnummer 09521/27-313 oder 09521/27-257 sowie auf der Homepager www.selbsthilfe-hassberge.dezu erhalten. red