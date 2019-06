Weiterführende Kenntnisse in der Tabellenkalkulation mit dem Windows-Programm MS-Excel 2013 kann man sich bei einem Seminar der Kolping-Akademie Bamberg aneignen. Inhalte sind unter anderem: Die Pivot-Tabelle, Break-Even-Analyse, Szenario-Manager oder verschachtelte Funktionen. Das Seminar findet jeweils am Samstag, 29. Juni und 6. Juli, von 9 bis 16.15 Uhr in der Kolping-Akademie, Wilhelmsplatz 3, in Bamberg statt. Information und Anmeldung unter Telefon 0951/519470. red