Mr. Bike geht wieder auf seine Radtour

Der Präsident, Ralf Popp, und Stefan Middeldorf vom Rotary Club Obermain haben am Donnerstag Klaus Rübensaal 1000 Euro für seine "Hilfe für Peru" überreicht. Sein besonderes Interesse gilt dem Waisenhaus in Quiquijana. Dort hat er im vergangenen Jahr 4000 US-Dollar für den Bau eines Gewächshauses spendiert. Leider ist dies bei einem Sturm zusammengebrochen, so dass es in diesem Jahr um den Wiederaufbau geht.

Ebenso will er einem Behindertenheim am Titicacasee helfen. Hier herrschen katastrophale Zustände im Sanitärbereich. Dort gilt es, mit der Spende für einigermaßen hygienische Verhältnisse zu sorgen.

Insgesamt hat Rübensaal, der sich mit sieben Begleitern in diesem Jahr auf die Radtour in Peru macht, schon insgesamt 20 000 Euro an Waisenhäuser und Behindertenheime in Peru überbracht. Die Gruppe legt in drei Wochen gut 700 Kilometer zurück.

Um sein Projekt auch in Zukunft finanziell abzusichern, hat Rübensaal einen gemeinnützigen Spendenverein "Mr. Bike Kinderhilfe eV." gegründet, um Spendenquittungen ausstellen zu können. red