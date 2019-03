MPU-Kurs der Caritas

Die Caritas bietet MPU-Vorbereitungskurse in Haßfurt ab Mai 2019 an. Dazu findet eine Informationsveranstaltung am Freitag, 29. März, statt, teilte der Kreisverband der Caritas mit.

Wer im Straßenverkehr unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen Betäubungsmitteln auffällt, bringt sich in Gefahr, dass der Führerschein entzogen wird. Zur Neuerteilung ist in der Regel eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) erforderlich. Diese Untersuchung beinhaltet neben einer medizinischen Untersuchung und verschiedenen Testverfahren ein psychologisches Gespräch - die Exploration. Diese hat den Auftrag, die Fahreignung zu prüfen. Um hier bestehen zu können, ist nicht das Auswendiglernen von "gut gemeinten Ratschlägen", sondern eine intensive selbstkritische Auseinandersetzung mit dem Delikt erforderlich. Grundsätzlich prüft der Gutachter, ob vorliegende Eignungsdefizite aufgearbeitet wurden und ob sich das Verhalten ausreichend verändert hat, so dass eine erneute Auffälligkeit im Straßenverkehr ausgeschlossen werden kann.

Für diesen Vorbereitungsprozess bietet die Suchtberatung der Caritas MPU-Vorbereitungskurse an. Der erste Kurs beginnt am 9. Mai. Hierzu findet am Freitag, 29. März, 13 bis 14 Uhr, in der Caritas-Beratungsstelle in Haßfurt eine unverbindliche, kostenfreie Informationsveranstaltung statt. Eine Anmeldung ist nötig (Ruf 09521/6194883, Mail: mduczek@caritas-hassberge.de). red