Mozartmesse in der Klosterkirche St. Anton

An Maria Lichtmess - dem Fest der Darstellung des Herrn am Sonntag, 2. Februar, wird um 10 Uhr in der Klosterkirche St. Antonius in Forchheim der Gottesdienst für alle Lebenden und Verstorbenen von Klosterchor und -orchester gefeiert. Zur Aufführung kommt von Wolfgang Amadeus Mozart die Missa brevis G-Dur, KV 140, für Soli, Chor und Streichorchester. Die Soli singen Traudi Harrer (Sopran), Johanna Schatz (Alt), Robin Klupp Taylor (Tenor) und Thomas Höhn (Bass). An der Orgel spielt Hugo Schleicher. Die Eucharistiefeier hält Provinzial Pater Edmund Hipp; die Leitung hat Franz-Josef Saam. red