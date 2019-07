Mozart unter freiem Himmel

Christiane Reuther "Wunder- voller Mozart" titelt das Konzert am Sonntag, 14. Juli, um 19 Uhr im Innenhof von Schloss Oberschwappach. Das Bamberger Streichquartett mit Raúl Teo Arias, Milos Petrovic, Branko Kabadaic und Karlheinz Busch hat dieses Mal Andrey Godik, den Solo-Oboisten der Bamberger Symphoniker, nach Oberschwappach eingeladen. Gemeinsam wollen die Musiker Wolfgang Amadeus Mozart, dem Superstar der klassischen Musik, huldigen.

Das barocke Formenspiel des Schlosses verbindet sich mit musikalischen Kostbarkeiten und verleiht dem Open-Air-Konzert im Innenhof des Schlosses mit Werken Mozarts seinen besonderen Reiz. Dem Diamanten der Wiener Klassik, "Eine kleine Nachtmusik", zu Beginn des Abends stellt sich das "Jagdquartett" mit melodischer Tiefe und harmonischer Kühnheit gegenüber. Gute Laune versprechen die "Salzburger Sinfonie" und das "Oboenquartett" Mozarts, den Joseph Haydn als das größte musikalische Genie aller Zeiten bezeichnete.

Für draußen gibt es Karten

Bei ungünstiger Witterung wird das Konzert in die Marienkirche von Zell am Ebersberg verlegt. In diesem Falle ist das Konzert bereits ausverkauft. Bei Sommerwetter gibt es noch Karten für den Innenhof des Schlosses an der Abendkasse beim Konzertorganisator Julian Roth.