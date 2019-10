Bereits am Dienstag, 8. Oktober, wurden zwischen 8 und 15 Uhr aus einem Fahrradständer in der Kloster-Banz-Straße ein schwarz-weißes Mountainbike der Marke Haibike entwendet. Das Fahrrad hatte einen Wert von 620 Euro. Ein weiteres Mountainbike wurde Montagnacht, 21. Oktober, zwischen 0 und 6 Uhr vor einem Getränkemarkt in der Pödeldorfer Straße gestohlen. Das graue Fahrrad der Marke RockShox hat einen Wert von 400 Euro.