Mountainbikereifen zerstochen

Der Vorderreifen des Mountainbikes ist einem Schüler am Fahrradabstellplatz beim Haupteingang der Schule in der Bammersdorfer Straße in Forchheim zerstochen worden. Eine Lampe wurde ebenfalls von einem bislang unbekannten Täter entwendet. Bereits in der Vergangenheit wurde das grüne Rad der Marke Cannondale beschädigt. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/70900 erbeten. pol