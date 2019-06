Mountainbikefahrer verletzt sich

Eine Schulter- und Knieverletzung hat sich ein Mountainbikefahrer am Samstag im Sebalder Reichswald zugezogen. Am Mittag war eine Gruppe Radfahrer im Forst bei Uttenreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) unterwegs. Die Gruppe befuhr mit ihren Mountainbikes steiles, unwegsames Gelände abseits der befestigten Wege. Aufgrund eines Fahrfehlers stürzte einer der Radfahrer und zog sich Verletzungen am Knie und Schlüsselbein zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik nach Erlangen gebracht. Die Radfahrer erwartet zudem eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Naturschutzgesetz, wie die Polizeiinspektion Erlangen-Land mitteilte. pol