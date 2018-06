Mountainbikefahrer landet im Klinikum

Am Kreuzberg bei Dörfleins stürzte am Sonntagabend ein 19-Jähriger mit seinem Mountainbike und musste vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen ins Klinikum Bamberg eingeliefert werden. Die Bergwacht und die Freiwillige Feuerwehr Dörfleins waren vor Ort. Am Rad entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.