Am vergangenen Freitag zwischen 7.20 und 11.45 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein am Bahnhofsvorplatz abgestelltes und mit einem Spiralschloss abgesperrtes Mountainbike. Das Herrenfahrrad der Marke Bulls/Sharptail in Silber hat einen Zeitwert von rund 100 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310. pol