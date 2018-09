Hirschaid vor 18 Stunden

Mountainbike wechselt den Besitzer

Unversperrt stellte ein 16-Jähriger sein graues Mountainbike, Scott/Aspect 770, am Samstag gegen 15 Uhr vor einem Schnellimbiss in der Industriestraße ab. Am Sonntag, 16 Uhr, war das Fahrrad nicht meh...