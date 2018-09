Kronach vor 14 Stunden

Mountainbike vor dem Schulzentrum gestohlen

Ein am Schulzentrum Kronach in einer Hauseinfahrt unversperrt abgestelltes Mountainbike wurde von einem bislang unbekannten Täter am Dienstag zwischen 19.30 und 20.30 Uhr entwendet. Bei dem Fahrrad ha...