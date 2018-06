Mountainbike mit Herzchen-Aufklebern

Wie erst jetzt angezeigt wurde, ist am Bahnhofsvorplatz in Ebermannstadt in der Zeit von Mittwoch, 30. Mai, auf Donnerstag, 31. Mai, ein verschlossenes himmelblaues Herren-Mountainbike im Wert von 50 Euro spurlos verschwunden. Besondere Kennzeichen des Rades sind ein pinkfarbener Einhorn-Aufkleber sowie rosa Herzchen-Aufkleber. Zeugenhinweise an die Polizei in Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.