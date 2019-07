Aus einem Wohnanwesen in Götzendorf ist in der Zeit von Mittwoch, 21 Uhr, bis Donnerstag, 11 Uhr, ein Mountainbike der Marke Kell ys entwendet worden. Das schwarz-orangefarbene Fahrrad vom Typ "Spider 50" hat einen Wert von circa 300 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/70900.