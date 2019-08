Unbekannte haben am Sonntag zwischen 20.30 und 21 Uhr ein schwarz-rotes Mountainbike der Marke Scott entwendet. Der Besitzer hatte sein Fahrrad in der fraglichen Zeit unversperrt an die Fassade des McDonald's-Restaurants in der Saalfelder Straße gelehnt. Der Entwendungsschaden liegt bei etwa 250 Euro. Um Hinweise bittet die Polizeiinspektion Kulmbach unter Telefon 09221/6090. pol