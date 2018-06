Mountainbike entwendet

pol



Ein schwarz-silbernes Mountainbike wurde am Dienstag gegen 18 Uhr am Bahnhofsvorplatz in der Nähe des Zaunes abgestellt. Als der Eigentümer gegen 22.30 Uhr zum Bahnhof zurückkehrte, war sein Fahrrad verschwunden war. Es hatte einen Wert von etwa 80 Euro und war mit einem Schloss gesichert. Vermutlich wurde das Schloss abgezwickt. Hinweise an die Polizei