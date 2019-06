Unbekannte haben in der Nacht auf Montag aus dem verschlossenen Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Littmannstraße ein blau-weißes Mountainbike der Marke Merida im Wert von etwa 500 Euro gestohlen. Zeugen setzen sich mit der Polizei, Tel.: 0971/714 90 in Verbindung. pol