Zwischen 15 und 15.10 Uhr entwendete am Samstag ein bislang Unbekannter ein hochwertiges Mountainbike. Dieses war im Innenhof einer Konditorei in der Kapellenstraße abgestellt. In diesem Zusammenhang wurde auch ein dunkel gekleideter Mann beobachtet, der ein Fahrrad aus dem Innenhof trug. Das Mountainbike ist schwarz, hat eine auffällige Handytasche am Rahmen und ist mit einer LED - Beleuchtung ausgestattet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.