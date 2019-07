Mountainbike auf Abwegen

Am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr beobachte ein Mann in der Innenstadt einen bislang unbekannten Fahrradfahrer, der auf einem orangefarbenen Mountainbike der Marke MTB Cycletech unterwegs war. Das Fahrrad ähnelte sehr dem seiner Ehefrau. Als der 54-Jährige kurz darauf an seinem Wohnanwesen im Vorderen Graben ankam, musste er feststellen, dass das vor dem Haus versperrt abgestellte Fahrrad seiner Frau gestohlen worden war. Der Mann, der ihm kurz zuvor auf dem Rad entgegengekommen war und als möglicher Täter in Frage kommt, war circa 23 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf 1200 Euro. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0951/9129-210 mit der Bamberger Polizei in Verbindung zu setzen. Wer ist der unbekannte Fahrradfahrer? Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer touchierte am Sonntagabend gegen 22 Uhr in der Straße Bughof das Fahrrad eines entgegenkommenden 64-jährigen Mannes, worauf dieser stürzte und sich an Händen und Knien verletzte. Der Unfallverursacher, der mit einem weißen Damenrad unterwegs war, setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Bug unerkannt fort. Nach Angaben des Geschädigten hatte der junge Mann orientalisches Aussehen und sprach eine ihm unbekannte Sprache, möglicherweise Arabisch. Der 64-jährige wurde zur Behandlung seiner Verletzungen ins Klinikum eingeliefert. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Rufnummer 0951/9129-210 entgegen. pol