Mountainbike auf Abwegen

Zwei 13 und 15 Jahre alte Jugendliche stellten am Sonntag gegen 20 Uhr ihre Fahrräder am Fahrradständer vor der Turnhalle in der Kapellenstraße unverschlossen ab. Die beiden Jungen entfernten sich kurz in die Turnhalle und konnten ihre Fahrräder noch sehen. Dabei beobachteten sie, wie ein bislang Unbekannter das schwarz-gelbe Mountainbike der Marke Haibike/Hardline im Wert von 500 Euro nahm und damit wegfuhr. Die beiden Jungen nahmen die Verfolgung des flüchtigen Fahrraddiebes auf, verloren ihn jedoch nach kurzer Zeit aus den Augen. Bei dem Flüchtigen handelt es sich um einen etwa 20-jährigen Mann, ca. 175 cm groß, schlank, dunkle Jeans, grauer Kapuzenpullover, dunkle Mütze, schwarz-grauer Nike-Rucksack. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, entgegen. pol