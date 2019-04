Motto: "Stabat mater"

Die Kissinger Sängervereinigung gibt am Sonntag, 7. April, ein Passionskonzert in der Jakobuskirche. Die Orchesterbegleitung übernehmen Mitglieder der Staatsbad Philharmonie Kissingen. Beginn ist um 17 Uhr. Unter Gesamtleitung von Hermann Freibott präsentieren die Chöre der Sängervereinigungein österliches Programm. Das Motto lautet "Stabat Mater". Mit Stefanie Wagner (Sopran) und Katharina Flierl (Alt) sind zwei talentierte Solisten dabei. Karten gibt es noch an der Abendkasse. Foto: Uschi Kriener