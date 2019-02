Motto "Money, Money, Money" beim Fasching

Der Faschingsball unter dem Motto "Money, Money, Money - Geld regiert die Welt - die Reichen und Schönen treffen sich in Ebensfeld" findet am Samstag, 23. Februar, ab 20.11 Uhr (Einlass ist ab 19 Uhr) in der Turnhalle statt. Musikalisch umrahmt wird dieser Ball von der Band "Mainfieber"; Kartenvorverkauf läuft bei der Bäckerei Kreppel in der Bamberger Straße. red