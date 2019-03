Motto "Manege frei" beim Kinderfasching

Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Salesianer Don Boscos in Bamberg wird im Don Bosco Jugendwerk Bamberg am Faschingsdienstag, 5. März, ein großer Kinderfasching gefeiert. Unter dem Motto "Manege frei für alle Narren im Kindergarten- und Grundschulalter" findet nach dem Faschingsumzug in der Stadt ab 15 Uhr ein bunt-närrisches Treiben statt. Mit dabei ist die Kinderband Tonnowitz & Trommelfritz, es gibt die 1. Bamberger Meisterschaft bei der "Reise nach Jerusalem" und natürlich Musik und Tanz. Der Eintritt ist frei. Bitte die Parkplätze des Erzbischöflichen Ordinariats ( Jakobsplatz 8) nutzen. red