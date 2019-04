Am kommenden Sonntag, 5. Mai, gibt Silvia Wachter ein Gastspiel in Küps. Mit ihrer Gitarre wird sie unter dem Motto "Einfach anders" besondere Lieder zu Gehör bringen.

Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr in der katholischen Pfarrkirche Sankt Elisabeth in der Bamberger Straße in Küps.

Wie Manfred Pauli, Vorsitzender des örtlichen Pfarrgemeinderats, mitteilt, gibt es bereits im Vorfeld ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen im Pfarrzentrum neben der Kirche.

Zu beiden Termine ergeht herzliche Einladung. dw