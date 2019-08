Motschenbacher Katholiken verabschiedet Kaplan Montag

Mit einem Gottesdienst hat sich Kaplan Christian Montag aus der Gemeinde St. Maternus Motschenbach verabschiedet. In seiner Abschiedspredigt erzählte er die Geschichte von den Glücksbohnen. Eine Handvoll werde am Morgen in die linke Hosentasche gesteckt, und bei jedem schönen Moment wandere eine in die rechte Tasche. Am Abend zähle man die Bohnen und erinnere sich an die positiven Erlebnisse.

Am Ende bedankte er sich herzlich für die gemeinsame Zeit. Den tollen Zusammenhalt konnte man vor allem bei der Ausrichtung der Primizfeier von Neupriester Florian Will spüren.

Kaplan Montag wird ab 1. September in Altenbanz als Pfarrvikar seine neuen Aufgaben beginnen. Den Ministranten hat er versprochen, sie in den Klettergarten einzuladen.

Pfarrgemeinderatsvorsitzender Markus Oppelt überreichte ein Geschenk und bedankte sich bei Montag für sein Wirken in Motschenbach. Für seine neuen Aufgaben wünschte er ihm viel Glück und Gottes Segen. red