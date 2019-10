Motorsägenlehrgang für Waldbesitzer

Waldarbeit sicher und überlegt - unter diesem Motto wird für Waldbesitzer in der Katholischen Landvolkshochschule (KLVHS) Feuerstein von Dienstag, 12., bis Mittwoch, 13. November, ein Motorsägenlehrgang angeboten. Dieser widmet sich der Haftung, dem Unfallschutz und der Sicherheit bei der Waldarbeit sowie den Bestimmungen der Unfallverhütung und der Arbeitskleidung sowie der Technik des Baumfällens. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Anmeldungen sind bis Dienstag, 29. Oktober, erforderlich und bei der KLVHS in Ebermannstadt unter Telefon 09194/73630 oder über E-Mail an zentrale@klvhs-feuerstein.de möglich. red