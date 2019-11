Motorsägenkurs in Windischgaillenreuth

Die Waldbesitzervereinigung (WBV) Fränkische Schweiz bietet folgenden Motorsägenkurs an: Freitag, 29. November, 14 bis 21 Uhr, Theorie und Maschinenpflege; Samstag, 30. November, 8 bis 16 Uhr, Praxis. Veranstaltungsort ist die Firma Wölfel in Windischgaillenreuth 1. Für den theoretischen Teil muss jeder seine Motorsäge mitbringen sowie das dazugehörige Werkzeug. Zum praktischen Teil ist eine Schutzkleidung erforderlich, die zur Kontrolle zur Theorie mitgebracht werden kann. Anmeldungen zum Kurs nimmt die WBV-Geschäftsstelle, Telefon 09194/33463-70, E-Mail: bkuegel@wbvfs.de, an. Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 18 Jahre. red