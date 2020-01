Motorsäge aus Heizraum entwendet

Unbekannte haben zwischen Sonntag und Mittwoch aus einem Heizraum im Langenbühl in Rugendorf eine Motorsäge entwendet. Der oder die Täter müssen am Tag durch die unverschlossene Tür in den Raum gelangt sein und die neuwertige Säge entwendet haben. Am Schloss sowie an der Tür sind keinerlei Aufbruchspuren vorhanden. Das Werkzeug hatte einen Wert von 900 Euro. Die Polizeiinspektion Stadtsteinach bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09225/96300-0. pol