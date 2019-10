Motorroller fällt Mann aufs Bein

Ein 59-Jähriger befuhr am Sonntagvormittag gegen 11.15 Uhr mit seinem Motorroller einen Flurweg bei Greuth. Als er feststellte, dass der Weg endet, wollte er drehen, kam jedoch aus dem Gleichgewicht und kippte auf die linke Seite um, wobei der schwere Roller auf sein Bein fiel. Dadurch erlitt er vermutlich eine Bein- oder gar Hüftfraktur. Er konnte noch über sein Handy seine Ehefrau verständigen und seine Position durchgeben. Da seine Frau ihn anschließend jedoch nicht mehr erreichen konnte, verständigte sie die Rettungsleitstelle. Wie sich später herausstellte, war der Akku seines Handys leer, weshalb ein Rückruf nicht mehr möglich war. Durch die Rettungsleitstelle und eine Streife der Polizei Höchstadt wurde der Mann schließlich in einem Waldstück bei Greuth gefunden. Er kam mit Verdacht auf Beinfraktur ins Krankenhaus Höchstadt. An seinem Motorroller entstand nur geringer Sachschaden. pol