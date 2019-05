In der Zeit von Freitag bis Sonntag haben unbekannte Täter aus einer Garage in Großenbuch, Im See, einen Motorroller der Marke Explorer im Wert von circa 900 Euro entwendet. Wer Hinweise auf den Täter machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Forchheim, Telefon 09191/70900, in Verbindung zu setzen.