Motorräder waren erheblich verändert

Beamte der Verkehrspolizei Bamberg führten am Samstagnachmittag Motorradkontrollen durch. In der Hauptstraße in Unterleinleiter wurde ein 27-Jähriger mit seiner KTM angehalten. Dabei bemerkten die Polizeibeamten Veränderungen am Auspuff, die zu einer Erlöschung der Betriebserlaubnis geführt haben. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. In der Altweiherstraße wurde ein 19-jähriger KTM-Fahrer angehalten. An seiner Maschine wurden erhebliche Veränderungen vorgenommen, so dass auch bei ihm die Betriebserlaubnis erloschen war. Auch er durfte seine Weiterfahrt nicht fortsetzen. Gegen beide Fahrer wurde Anzeige erstattet. pol