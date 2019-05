Motorräder stoßen zusammen

Zu einem schweren Motorradunfall kam es am Sonntagmittag bei Pressig. Ein 53-Jähriger fuhr mit seinem Motorrad von Teuschnitz in Richtung Pressig/Förtschendorf, teilte die Polizeiinspektion Ludwigsstadt gestern zum Hergang mit. In einer nicht einsehbaren Kurve scherte der 53-Jährige mit seiner Maschine aus, um ein bislang unbekanntes Wohnmobil zu überholen. Zeitgleich fuhr ihm jedoch eine Gruppe aus vier schwedischen Motorradfahrern entgegen. Es kam zum Frontalzusammenstoß mit einem Motorradfahrer der Gruppe, der in der Folge einen Unterschenkelbruch erlitt und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Insgesamt entstand nach Mitteilung der Polizei ein Schaden von geschätzten 12 000 Euro. pol