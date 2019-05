Am Dienstag kurz vor Mitternacht haben unbekannte Täter in der Kanzelstraße in Eggolsheim eine Scheune aufgebrochen. Dort entwendeten sie zwei Krafträder der Marken Yamaha und KTM im Wert von circa 6600 Euro. Das eine Kraftrad wurde durch einen Spaziergänger am nächsten Tag nicht weit vom Tatort entfernt in einem Waldstück gefunden. Wem sind in dieser Zeit verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/70900 entgegen.