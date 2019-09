Die Motorradwallfahrt der Pfarrei Sankt Michael Zeil findet am Sonntag, 29. September, statt. Abfahrt ist um 9.30 Uhr am Schulhof. Die Wallfahrt führt über Stadtlauringen und Fährbrück. Die Fahrtstrecke beträgt ungefähr 250 Kilometer. Die Rückkehr ist gegen 17.30 Uhr geplant. Bei Regen muss die Wallfahrt aus Sicherheitsgründen entfallen. Teilnehmer werden gebeten, sich im Pfarrbüro Zeil per E-Mail an pfarrei.zeil-main@bistum-wuerzburg.de oder unter Ruf 09524/850105 anzumelden. red