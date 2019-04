Motorradtour endet mit Unfall

Zu einem Motorradunfall kam es am Montag, gegen 12.15 Uhr, auf der Kreisstraße 42. Ein 24-Jähriger war mit seinem Motorrad von Greßthal kommend in Richtung Langendorf unterwegs, als er in einer Kurve nach Polizeiangaben aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben stürzte. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. pol