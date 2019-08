Am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr wurde ein Motorradfahrer auf der Kreisstraße bei Vestenbergsgreuth bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der 18-Jährige war mit zwei weiteren Motorradfahrern unterwegs und kam bergab in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Er stürzte dort in einen tiefen Graben und erlitt vermutlich eine Schlüsselbeinfraktur. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus von Neustadt a.d. Aisch eingeliefert.