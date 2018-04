Motorradkontrollen an der Wasserscheide

Mehrere Beschwerden über Motorradfahrer, die auf der Staatsstraße 2790 am Anstieg zur Wasserscheide mit überhöhter Geschwindigkeit fahren würden, gingen am Sonntagnachmittag bei der Polizei ein. Die Inspektion Bad Brückenau entsandte eine Streife, die eine Stunde lang Aufklärungsarbeit bei den Bikern betrieb. Allein im Überwachungszeitraum zählten die Beamten rund 50 Motorradfahrer. Dieser Bereich wird gerade an schönen Tagen vermehrt von Streifen kontrolliert werden, kündigt die Polizei abschließend in ihrer Meldung an. pol