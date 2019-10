Zum Tag der deutschen Einheit findet auch dieses Jahr ein Motorradgottesdienst (Motto: "Drive in - Bet' mit!") zum Abschluss der Motorradsaison statt. Am Donnerstag, 3. Oktober, laden das Jugendhaus Burg Feuerstein und die Motorradgemeinschaft Jakobus zum Gottesdienst auf dem oberen Burghof ein. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr. Die musikalische Gestaltung übernehmen die "Bethlehem All Stars", Zelebrant ist Wolfgang Eßel. red