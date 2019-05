An Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 30. Mai, laden das Jugendhaus Burg Feuerstein und die Motorradgemeinschaft Jakobus zum Motorradgottesdienst "Drive in - Bet' mit" ein. Der Freiluft-Gottesdienst beginnt um 10 Uhr. Die musikalische Gestaltung übernehmen die "Bethlehem All Stars". Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Fahrzeugsegnung. Zelebrant ist Wolfgang Eßel. Für einen kleinen Imbiss im Anschluss ist gesorgt. Foto: Burg Feuerstein