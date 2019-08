Motorradfahrerinnen stürzen auf der A 70

Leicht verletzt wurden zwei Motorradfahrerinnen bei einem Unfall auf der A 70 am Freitagnachmittag. Kurz vor 15 Uhr fuhr eine 63-Jährige mit ihrer Kawasaki auf der Autobahn in Richtung Bayreuth. In der Baustelle scherte sie zum Überholen aus. Dabei übersah sie aber einen links neben ihr fahrenden Ford Transit. Die Fahrzeuge berührten sich seitlich und die Motorradfahrerin stürzte. Einer nachfolgenden 40-jährigen Motorradfahrerin gelang es nicht auszuweichen, so dass sie ebenfalls stürzte. Der Sachschaden betrug insgesamt rund 7700 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.