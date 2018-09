Motorradfahrerin schwer verletzt

Schwer verletzt worden ist eine Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntag bei Mittelehrenbach. Kurz vor 10.30 Uhr fuhren Vater und Tochter jeweils mit ihren Motorrädern von Mittelehrenbach in Richtung Haidhof. Der vorausfahrende Vater überholte ein dunkles Fahrzeug, woraufhin dessen Fahrer hupte. Der noch unbekannte Autofahrer bremste unvermittelt, womit die hinterherfahrende 21-jährige Tochter nicht gerechnet hatte. Sie leitete selbst eine Vollbremsung ein, verlor die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte. Sie verletzte sich dabei schwer und wurde ins Krankenhaus Forchheim gebracht. Der Autofahrer, dessen dunkles Fahrzeug möglicherweise FO-Zulassung hatte, bemerkte den Unfall eventuell nicht und entfernte sich unerkannt. Dieser wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon 09194/7388-0 in Verbindung zu setzen. Der Sachschaden beträgt 2000 Euro.