Mit Verdacht auf Schulterfraktur ist am Samstagnachmittag eine 45-jährige Motorradfahrerin ins Klinikum eingeliefert worden. Sie war mit ihrer Honda in der Frankenstraße gegen einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Pkw geprallt. Nach dem Aufprall stürzte sie auf die Straße. Am Motorrad selbst entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.