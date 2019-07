Eine 51-Jährige ist am Montagnachmittag mit ihrem Motorrad die auf der Serpentinenstrecke zwischen Motten und Kothen, kurz nach der Wasserscheide, in einer leichten Linkskurve aufgrund eines Fahrfehlers gestürzt. Sie verletzte sich mittelschwer und musste mit Verdacht auf Frakturen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Motorrad entstand Blechschaden

von knapp 2500 Euro. Die Staatsstraße musste während der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. pol