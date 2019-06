Eine 40-jährige Motorradfahrerin ist am Mittwochabend in der Bahnhofstraße gestürzt. Die Frau wollte von einer Tankstelle in die Bahnhofstraße einfahren. Aus Unachtsamkeit kippte sie beim Abbiegen mit ihrer Maschine nach rechts um und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Sie verletzte sich dabei leicht am Bein, konnte aber ihre Fahrt fortsetzen. Es entstand rund 250 Euro Schaden. pol